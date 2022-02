Interferenze nella politica: le reazioni dei sindaci di Anzio e Nettuno (Di venerdì 18 febbraio 2022) La reazione del sindaco di Anzio e di quello di Nettuno a seguito delle indagini relative ai presunti livelli di collisione tra ambienti criminali e la vita politica cittadina, non si è fatta attendere. I due primi cittadini non risultato ovviamente indagati e in merito alla vicenda hanno espresso parole chiare di fiducia verso la magistratura e relative ad una piena collaborazione e disponibilità in merito al prosieguo delle indagini. Il sindaco di Anzio De Angelis, in una nota, ha detto “Confidiamo nel lavoro della magistratura, nell’assoluta consapevolezza di aver sempre esercitato liberamente il mandato elettorale. L’amministrazione comunale della città di Anzio è serena rispetto alla correttezza del proprio operato, ha collaborato ampiamente per la riuscita delle operazioni svolte, in un clima di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) La reazione del sindaco die di quello dia seguito delle indagini relative ai presunti livelli di collisione tra ambienti criminali e la vitacittadina, non si è fatta attendere. I due primi cittadini non risultato ovviamente indagati e in merito alla vicenda hanno espresso parole chiare di fiducia verso la magistratura e relative ad una piena collaborazione e disponibilità in merito al prosieguo delle indagini. Il sindaco diDe Angelis, in una nota, ha detto “Confidiamo nel lavoro della magistratura, nell’assoluta consapevolezza di aver sempre esercitato liberamente il mandato elettorale. L’amministrazione comunale della città diè serena rispetto alla correttezza del proprio operato, ha collaborato ampiamente per la riuscita delle operazioni svolte, in un clima di ...

