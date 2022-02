Incendio su un traghetto fra Brindisi e Grecia: "11 passeggeri dispersi". VIDEO (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un Incendio è scoppiato a bordo di un traghetto di linea della Grimaldi Lines battente bandiera italiana mentre viaggiava nel Mar Ionio a nord di Corfù, tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. La Guardia costiera greca ha fatto sapere che a bordo erano presenti 239 passeggeri e 51 membri dello staff: undici passeggeri risulterebbero dispersi. Da fonti italiane non arrivano al momento conferme a queste notizie. I feriti, riferiscono funzionari greci, sarebbe almeno tre. Le fiamme potrebbero essere partite da un camion nella stiva, avrebbe riferito il comandante agli uomini della Gdf. Non risultano sversamenti di combustibile in mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità del traghetto, riferisce una nota del Gruppo Grimaldi. Il Presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 febbraio 2022) Unè scoppiato a bordo di undi linea della Grimaldi Lines battente bandiera italiana mentre viaggiava nel Mar Ionio a nord di Corfù, tra il porto greco di Igoumenitsa e. La Guardia costiera greca ha fatto sapere che a bordo erano presenti 239e 51 membri dello staff: undicirisulterebbero. Da fonti italiane non arrivano al momento conferme a queste notizie. I feriti, riferiscono funzionari greci, sarebbe almeno tre. Le fiamme potrebbero essere partite da un camion nella stiva, avrebbe riferito il comandante agli uomini della Gdf. Non risultano sversamenti di combustibile in mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità del, riferisce una nota del Gruppo Grimaldi. Il Presidente della Repubblica, Sergio ...

