Governo: Draghi, 'tasso occupazione a livelli pre pandemia' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb.(Adnkronos) - "Sul mercato del lavoro ci sono buone notizie: il numero degli occupati in Italia tra gennaio e dicembre è cresciuto di 650mila unità e il tasso di occupazione è aumentato di 2,2 punti, ritornando al livello di prima della pandemia". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Però - ha puntualizzato - ci sono delle criticità a cui ci siamo abituati, ma non dobbiamo abituarci: la maggior parte dei nuovi dipendenti nell'ultimo anno ha firmato un contratto a tempo determinato e solo un quarto ha firmato un contratto permanente. L'obiettivo del Governo è rilanciare la crescita, sostenuta, equa e sostenibile. Ma bisogna anche affrontare il problema del mercato lavoro, specialmente per i giovani, e il problema della precarietà". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb.(Adnkronos) - "Sul mercato del lavoro ci sono buone notizie: il numero degli occupati in Italia tra gennaio e dicembre è cresciuto di 650mila unità e ildiè aumentato di 2,2 punti, ritornando al livello di prima della". Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa. "Però - ha puntualizzato - ci sono delle criticità a cui ci siamo abituati, ma non dobbiamo abituarci: la maggior parte dei nuovi dipendenti nell'ultimo anno ha firmato un contratto a tempo determinato e solo un quarto ha firmato un contratto permanente. L'obiettivo delè rilanciare la crescita, sostenuta, equa e sostenibile. Ma bisogna anche affrontare il problema del mercato lavoro, specialmente per i giovani, e il problema della precarietà".

