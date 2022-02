Giustizia: appello Riformisti per Sì a distinzione funzioni, firme da Morando a Taradash (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Un appello di Riformisti per il Sì al referendum sulla distinzione delle funzioni. Tra i firmatari Claudio Petruccioli, Claudia Mancina, Enrico Morando, Magda Negri, Mario Raffaelli, Luca Diotallevi e Marco Taradash. Si legge nell'appello pubblicato oggi su Il Riformista: "Al di là delle pur importanti differenze tra distinzione delle funzioni e separazione delle carriere, è indubbio che i due concetti rispondono a una medesima ispirazione, quella tipica di una cultura liberale basata su pesi e contrappesi e sull'equilibrio delle istituzioni. Per questa ragione riteniamo giusto oggi invitare il Parlamento a procedere in tale direzione e dichiariamo sin d'ora che, se le iniziative parlamentari non fossero ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Undiper il Sì al referendum sulladelle. Tra i firmatari Claudio Petruccioli, Claudia Mancina, Enrico, Magda Negri, Mario Raffaelli, Luca Diotallevi e Marco. Si legge nell'pubblicato oggi su Il Riformista: "Al di là delle pur importanti differenze tradellee separazione delle carriere, è indubbio che i due concetti rispondono a una medesima ispirazione, quella tipica di una cultura liberale basata su pesi e contrappesi e sull'equilibrio delle istituzioni. Per questa ragione riteniamo giusto oggi invitare il Parlamento a procedere in tale direzione e dichiariamo sin d'ora che, se le iniziative parlamentari non fossero ...

