Elettra Lamborghini a Belve | l’intervista viene bloccata dalla Rai | cosa ha detto?

Advertising

flavioneviano : Domanda,ma Elettra Lamborghini chi cazz e che prima accetta di farsi fare le domande e poi chiede alla Rai di non mandarle in onda??????? - MontiFrancy82 : #FrancescaFagnani conduce?su Rai 2 la seconda stagione di “Belve”. Ospiti della prima puntata @PamelaPrati ed… - GIORGIO170675 : RT @Agenzia_Ansa: Francesca Fagnani: 'Stop dalla Rai alla mia intervista ad Elettra Lamborghini? Io l'avrei mandata in onda' #ANSA https:/… - Agenzia_Ansa : Francesca Fagnani: 'Stop dalla Rai alla mia intervista ad Elettra Lamborghini? Io l'avrei mandata in onda' #ANSA - EleonoraDAmore : Blocco intervista Elettra Lamborghini a #Belve, Francesca Fagnani: 'Mal consigliata, ne usciva fuori bene'… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

L'apertura avrebbe dovuto essere ad appannaggio diMiura, ma l'ereditiera pare abbia messo di mezzo i legali per imporre dei tagli alla chiacchierata . Morale della favola? L'...sarebbe dovuta essere ospite di "Belve", per una intervista senza filtri in perfetto stile Francesca Fagnani . La Rai, a quanto pare, non trasmetterà l'intervista: per quale motivo?...Il programma parte con "stop and go" per la polemica con Elettra Lamborghini, che doveva essere ospite del primo appuntamento ma la cui intervista non andrà invece in onda: al suo posto, ci sarà ...Francesca Fagnani ha affidato all’ANSA la sua versione dei fatti in merito al blocco dell’intervista a Elettra Lamborghini per il programma Belve. Stando a quanto riporta l’agenzia, “il tema delle ...