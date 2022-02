Due ragazzi in Usa iniziano una rissa. Arriva la polizia e ammanetta solo il nero | VIDEO (Di venerdì 18 febbraio 2022) La storia che sta diventando virale negli Stati Uniti e non solo si svolge a Bridgewater, nel New Jersey. Sabato scorso è avvenuta una rissa in un centro commerciale. Ma alla fine è stato fermato dalla polizia solo uno dei due ragazzi coinvolti. Quello nero. Due ragazzi in Usa iniziano una rissa. Arriva la polizia e ammanetta solo il nero VIDEO Tutto è successo al Bridgewater Commons, un centro commerciale, il passato sabato. Due adolescenti discutono e passano alle mani. Di sicuro non una storia che sarebbe passata alla ribalta mondiale se non fosse per un particolare ripreso da un VIDEO che ha fatto il giro del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) La storia che sta diventando virale negli Stati Uniti e nonsi svolge a Bridgewater, nel New Jersey. Sabato scorso è avvenuta unain un centro commerciale. Ma alla fine è stato fermato dallauno dei duecoinvolti. Quello. Duein UsaunalailTutto è successo al Bridgewater Commons, un centro commerciale, il passato sabato. Due adolescenti discutono e passano alle mani. Di sicuro non una storia che sarebbe passata alla ribalta mondiale se non fosse per un particolare ripreso da unche ha fatto il giro del ...

