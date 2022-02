Due anni di reclusione e i giovani protestano per l’ombelico (Di venerdì 18 febbraio 2022) 00:00 Si rischia ancora la crisi in Ucraina con l’attacco all’asilo nel Donbass. 01:39 Così come si rischia di nuovo la crisi politica col premier Draghi arrabbiato con i partiti per il voto sul decreto Milleproroghe. Finalmente il centrodestra unito contro il limite al contante. 04:18 Caro energia, agricoltori in rivolta come racconta Libero. Intanto sale l’oro… 05:20 Bilancio Bce da 8 mila miliardi. 06:10 Referendum giustizia, verso l’election day con le amministrative. Mentre l’avvocato Coppi dice che i quesiti del referendum sono poco utili. 07:25 Giustizia, il moralizzatore Davigo rinviato a giudizio… 09:00 Scuola, ancora sul ballo e l’ombelico. Da leggere Mario Giordano sulla Verità: stanno davvero protestando di questo gli studenti? Fare Tik tok a scuola? Anche Dacia Maraini scettica. 11:36 Arrivano Veltroni e Carofiglio in Rai mentre i virologi per Michele ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 18 febbraio 2022) 00:00 Si rischia ancora la crisi in Ucraina con l’attacco all’asilo nel Donbass. 01:39 Così come si rischia di nuovo la crisi politica col premier Draghi arrabbiato con i partiti per il voto sul decreto Milleproroghe. Finalmente il centrodestra unito contro il limite al contante. 04:18 Caro energia, agricoltori in rivolta come racconta Libero. Intanto sale l’oro… 05:20 Bilancio Bce da 8 mila miliardi. 06:10 Referendum giustizia, verso l’election day con le amministrative. Mentre l’avvocato Coppi dice che i quesiti del referendum sono poco utili. 07:25 Giustizia, il moralizzatore Davigo rinviato a giudizio… 09:00 Scuola, ancora sul ballo e. Da leggere Mario Giordano sulla Verità: stanno davvero protestando di questo gli studenti? Fare Tik tok a scuola? Anche Dacia Maraini scettica. 11:36 Arrivano Veltroni e Carofiglio in Rai mentre i virologi per Michele ...

Ultime Notizie dalla rete : Due anni Paolo Conticini, crisi passate con la moglie: 'Tensioni, ci siamo allontanati' Paolo Conticini, attore ed ex modello 53enne, vive da anni una meravigliosa storia d'amore con la moglie Giada Parra . I due, conosciutisi 26 anni fa, non si sono più lasciati, consolidando il loro amore ogni giorno di più fino ad arrivare al matrimonio nel 2013. Tuttavia, come tutte le coppie, i due hanno vissuto ...

A giorni Usa e Iran potrebbero trovare un nuovo accordo sul nucleare ... con la mediazione di Cina, Russia e dell'Unione Europea, per tornare agli accordi di sette anni fa.a medio arricchimento e di tagliare quasi completamente le riserve di uranio impoverito e di due ...

Una bambina scomparsa da due anni è stata trovata in un sottoscala della casa dei genitori AGI - Agenzia Italia La ripresa passa dagli investimenti dei Comuni: Cagliari investe di più Che questi due anni di pandemia Covid abbiano messo in ginocchio buona parte dei sistemi economici nazionali è un dato di fatto, purtroppo. Tra questi, il settore del turismo è uno di quelli che ha ...

Il poeta che rese grande la vita culturale della città Anarchico, versiliese, animatore per quarant’anni della vita culturale di Viareggio, proprietario di un teatro, Il Politeama, inventore di altri due teatri alla Fossa dell’Abate e in pineta di ...

