Digital Advertising | il settore cresce | i riguardi verso i temi di brand suitability no

(Milano, 18 Febbraio 2022) - Milano, 18 Febbraio 2022 - Gli investimenti in pubblicità Digitale continuano a crescere: ogni anno, appare evidente come il settore non risenta degli effetti di alcun tipo di crisi, anzi, è quasi possibile dire che negli ultimi due anni segnati dalla pandemia gli investimenti siano ulteriormente incrementati. Mentre le campagne online si fanno sempre più numerose e sempre più performanti da un punto di vista di ritorno pubblicitario, costi e performance, altrettanto non si può dire dell'attenzione che il settore del Digital Advertising presta ai temi di brand suitability: l'attenzione, cioè, al contesto nel quale la pubblicità, in particolar modo su canali video come YouTube, viene mostrata. Tale contesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Digital Advertising Il digital audio programmatic sempre più efficace ...della radio nel suo aprirsi in un formato audio che si coniuga perfettamente con l'advertising ... Il digital audio programmatic presenta dei vantaggi indiscutibili, perché si basa su quello che in gergo ...

Contributi a supporto della digitalizzazione delle imprese " anno 2022 (codice 22HT) ... implementazione dei servizi online di pagamento, sistemi online di delivery) digital marketing ... campagne di promozione su motori di ricerca, marketplace, campagne di advertising, posizionamento su ...

