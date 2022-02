Concorsi Regione Umbria, 72 posti per diplomati e laureati: come partecipare (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2022 sono stati pubblicati gli estratti dei bandi dei nuovi Concorsi Regione Umbria, per titoli ed esami, destinati all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di: 54 unità in vari profili professionali di categoria D – posizione economica D1 del CCNL del comparto funzioni locali, di cui sedici riservate ai militari volontari ex decreto legislativo n. 66/2010 (codice concorso TI1-54 21), con sede presso le strutture regionali site in Perugia o nelle sedi istituzionali territoriali della Regione Umbria; 18 unità in vari profili professionali di categoria C – posizione economica C1 del CCNL del comparto Funzioni locali, di cui cinque riservate ai militari volontari ex decreto legislativo n. 66/2010 (codice concorso TI55-71 21), con sede presso ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2022 sono stati pubblicati gli estratti dei bandi dei nuovi, per titoli ed esami, destinati all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di: 54 unità in vari profili professionali di categoria D – posizione economica D1 del CCNL del comparto funzioni locali, di cui sedici riservate ai militari volontari ex decreto legislativo n. 66/2010 (codice concorso TI1-54 21), con sede presso le strutture regionali site in Perugia o nelle sedi istituzionali territoriali della; 18 unità in vari profili professionali di categoria C – posizione economica C1 del CCNL del comparto Funzioni locali, di cui cinque riservate ai militari volontari ex decreto legislativo n. 66/2010 (codice concorso TI55-71 21), con sede presso ...

taverna_ennio : @CatalfoNunzia Prima di tutto sarebbero da eliminare privilegi vergognosi nelle PA. Giorni fa la Regione FVG ha ind… - telodogratis : Concorsi alla Regione, sindacati: “Il Governo stanzi i fondi, altrimenti sarà sommerso dai ricorsi” - news24_city : Concorsi Regione Puglia: oltre 65mila domande per 306 posti nella categoria C - regionepiemonte : Consulta il #BUR - Bollettino Ufficiale della Regione #Piemonte - il numero 7 del 17 febbraio 2022 è pubblicato su… - EmployersDay : RT @Lavoro_FVG: Pubblicata la newsletter settimanale SILO-Servizio di informazione su #lavoro e #occupazione, con le novità in #FriuliVenez… -