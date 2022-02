Cassano: «Morata e Dybala alla Juve fanno i terzini, mi si stringe il cuore» (Di sabato 19 febbraio 2022) . Così Fantantonio alla BOBO TV Subito dopo Juventus-Torino Antonio Cassano parla così dei bianconeri alla BOBO TV. Le sue parole: «Vlahovic dopo la prima partita in cui ha fatto bene grazie anche all’entusiasmo contro Sassuolo, Atalanta e oggi il Torino ha fatto una fatica immane. Ci mette forza di volontà, fisico e sportellate, ma è sempre solo. Morata e Dybala devono fare i terzini in questo modo di giocare e non si può vedere. A questo punto meglio mettere direttamente due terzini di ruolo. Guardare Morata giocare così mi fa diventare il cuore piccolo così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) . Così FantantonioBOBO TV Subito dopontus-Torino Antonioparla così dei bianconeriBOBO TV. Le sue parole: «Vlahovic dopo la prima partita in cui ha fatto bene grazie anche all’entusiasmo contro Sassuolo, Atalanta e oggi il Torino ha fatto una fatica immane. Ci mette forza di volontà, fisico e sportellate, ma è sempre solo.devono fare iin questo modo di giocare e non si può vedere. A questo punto meglio mettere direttamente duedi ruolo. Guardaregiocare così mi fa diventare ilpiccolo così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

