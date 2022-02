Calano i contagi. Ma due regioni sono a rischio: ecco quali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Frena la pandemia: tutti gli indici sono in calo, l'Rt così come i contagi. Diminuiscono anche ospedalizzazioni e terapie intensive ma due regioni sono ancora a rischio, ecco quali Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Frena la pandemia: tutti gli indiciin calo, l'Rt così come i. Diminuiscono anche ospedalizzazioni e terapie intensive ma dueancora a

Ultime Notizie dalla rete : Calano contagi Covid, contagi in calo. Il Lavoro in Italia si riprende I contagi da Covid 19 sono nettamente calati e la pressione sugli ospedali si è ridotta, quindi si può ... difatti calano le assunzioni a termine o part - time e crescono quelle a tempo pieno (+60%). La ...

Covid, l'Rt scende ancora: è a 0,77. Contagi ancora in calo CALANO I CASI RILEVATI CON TRACCIAMENTO O SINTOMI La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (17% vs 18% la scorsa settimana). È in ...

Calano contagi e quarantene nelle scuole - Cronaca - lanazione.it LA NAZIONE Covid, indice Rt scende a 0,77: calano incidenza e ricoveri I contagi calano ancora, e la pandemia subisce un forte rallentamento. Questo quello che confermano i nuovi dati sul monitoraggio settimanale dell’ISS Istituto Superiore di Sanità. I ricoveri a ...

Nuove buone notizie dall'Iss: continuano a calare contagi, ricoveri e decessi In calo anche il tasso di occupazione dei posti letto Covid in aree mediche a livello nazionale che si attesta al 22,2% rispetto al 26,5% del 10 febbraio. Dynamic 1 La percentuale dei casi di Covid-19 ...

