Atp Marsiglia 2022 | il montepremi e il prize money

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 250 di, evento in programma da lunedì 14 e domenica 20 febbraio sul cemento francese. Dopo l’ottimo percorso a Rotterdam, il greco Stefanos Tsitsipas non ha intenzione di fermarsi e proverà a offrire il suo miglior tennis anche in territorio transalpino, testando la sua adattabilità alle condizioni indoor; attenzione però alla competitività di talenti del calibro di Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev, sempre volenterosi di far bene e mostrare la propria leadership sul veloce. Di scena inoltre gli azzurri Gianluca Mager e Stefano Travaglia, alla ricerca di risultati positivi in quel di; così come Aslan Karatsev e Richard Gasquet, entrambi a loro modo particolarmente pericolosi per qualunque avversario. Il ...