Atletica, dura sanzione per Okagbare: squalifica di 10 anni per doping (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Commissione disciplinare della Federazione mondiale di Atletica ha squalificato Blessing Okagbare per 10 anni, a causa di una certificata positività a sostanze illecite. La sprinter nigeriana è stata duramente punita per doping; nello specifico cinque anni per la presenza e l’uso di sostanze proibite e cinque per il rifiuto di collaborare alle indagini dell’Aiu. Dopo un’attenta valutazione del caso Okagbare, la Commissione sopra menzionata ha esternato il fatto che l’atleta abbia usufruito del doping durante le Olimpiadi di Tokyo 2020; di fatto allora falsificando ogni sua prestazione. Eloquente, nel contesto di riferimento, il rifiuto di Okagbare a collaborare alle indagini sulla questione, in ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Commissione disciplinare della Federazione mondiale dihato Blessingper 10, a causa di una certificata positività a sostanze illecite. La sprinter nigeriana è statamente punita per; nello specifico cinqueper la presenza e l’uso di sostanze proibite e cinque per il rifiuto di collaborare alle indagini dell’Aiu. Dopo un’attenta valutazione del caso, la Commissione sopra menzionata ha esternato il fatto che l’atleta abbia usufruito delnte le Olimpiadi di Tokyo 2020; di fatto allora falsificando ogni sua prestazione. Eloquente, nel contesto di riferimento, il rifiuto dia collaborare alle indagini sulla questione, in ...

Atletica: Jacobs vince ancora: "Punto sui Mondiali indoor, a Belgrado voglio vincere" "Non sono cambiato di una virgola, sono sempre io e lavoro duro per migliorarmi. Ora punto sui Mondiali indoor (18-20 marzo ndr), a Belgrado voglio vincere". Così Marcell Jacobs, a caldo, dopo aver ...

