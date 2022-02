Ascolti tv giovedì 17 febbraio 2022 | stravince Doc con il 28 7% di share e il GF Vip non può nulla

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Con punte oltre il 30% Doc – Nelle tue mani proprio non ha rivali ad impensierirlo. Glitv in prime time di ieri17hanno visto l’episodio Streghe del medical drama di RaiUno stradominare con un ascolto medio di 6.561.000 spettatori pari al 28.7% di. Nel dettaglio la prima parte … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... andata in onda ieri,17 febbraio 2022, i due coniugi Alex Belli e Delia Duran, si sono ... Ascoltami, allora tusolo una clip che viene tagliuzzata. E la dimostrazione che ho fatto io ...... La7 - ORE 21:20 - PiazzaPulita : Tv8 - ORE 21:30 - Calcio - Europa League - Atalanta Vs Olympiacos : Nove - ORE 21:25 - The Expatriate - In fuga dal nemico :tv17 febbraio : Access ...