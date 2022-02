VIDEO Sci freestyle: Jon Sallinen si scontra con un cameraman durante un trick! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si sono svolte, in mattinata, ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, le qualifiche dell’halfpipe maschile, disciplina dello sci freestyle; la finale, l’atto conclusivo, è in programma per domani (a partire dalle ore 2:30 italiane). Hanno conquistato l’accesso alla finale e possono dunque sperare in una medaglia, tra i tanti, gli statunitensi Aaron Blunck (primo quest’oggi con 92.00), Birk Irving, David Wise e Alex Ferreira, senza dimenticare il neozelandese Nico Porteous (secondo, alle spalle di Blunck, con 90.50). Non ha raggiunto la fase finale il finlandese Jon Sallinen, protagonista di uno sfortunato trick che si è concluso con il duro scontro con un cameraman, per fortuna senza conseguenza né per quest’ultimo, né per l’atleta olimpico. Sci freestyle, Pechino 2022: Aaron Blunck primeggia nelle qualifiche ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si sono svolte, in mattinata, ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, le qualifiche dell’halfpipe maschile, disciplina dello sci; la finale, l’atto conclusivo, è in programma per domani (a partire dalle ore 2:30 italiane). Hanno conquistato l’accesso alla finale e possono dunque sperare in una medaglia, tra i tanti, gli statunitensi Aaron Blunck (primo quest’oggi con 92.00), Birk Irving, David Wise e Alex Ferreira, senza dimenticare il neozelandese Nico Porteous (secondo, alle spalle di Blunck, con 90.50). Non ha raggiunto la fase finale il finlandese Jon, protagonista di uno sfortunato trick che si è concluso con il duro scontro con un, per fortuna senza conseguenza né per quest’ultimo, né per l’atleta olimpico. Sci, Pechino 2022: Aaron Blunck primeggia nelle qualifiche ...

