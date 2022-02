Verbali di Amara, chiesti sei mesi per il pm di Milano Paolo Storari. Accusa insiste per il rinvio a giudizio di Piercamillo Davigo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Per il caso dei Verbali di Piero Amara per cui sono imputati il pm di Milano Paolo Storari e l’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo sono arrivate le richieste della procura di Brescia al giudice per l’udienza preliminare. I pm di Brescia titolari dell’Accusa, Donato Greco e Francesco Milanesi, hanno insistito con la richiesta di rinvio a giudizio Davigo per rivelazione del segreto d’ufficio. Stessa richiesta è stata avanzata dal legale di Sebastiano Ardita, parte civile, mentre la difesa ha ribadito che Davigo ha agito nel rispetto delle regole ed ha chiesto il proscioglimento. La richiesta di pena, che ha scelto il processo in abbreviato, sono stati chiesti sei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Per il caso deidi Pieroper cui sono imputati il pm die l’ex consigliere del Csmsono arrivate le richieste della procura di Brescia al giudice per l’udienza preliminare. I pm di Brescia titolari dell’, Donato Greco e Francesco Milanesi, hanno insistito con la richiesta diper rivelazione del segreto d’ufficio. Stessa richiesta è stata avanzata dal legale di Sebastiano Ardita, parte civile, mentre la difesa ha ribadito cheha agito nel rispetto delle regole ed ha chiesto il proscioglimento. La richiesta di pena, che ha scelto il processo in abbreviato, sono statisei ...

