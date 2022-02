Torre Annunziata, arrivano le dimissioni in massa dei consiglieri: atteso il Commissario (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ arrivata al capolinea l’esperienza dell’amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli) guidata dal sindaco Vincenzo Ascione, eletto alle amministrative del 2017 e arrivato ieri a rassegnare le dimissioni dalla carica di primo cittadino a seguito dell’inchiesta avviata dalla Dda, con l’emissione di dodici avvisi di garanzia ai danni di amministratori, ex amministratori e dirigenti comunali, un ex consigliere regionale, imprenditori e presunti faccendieri con accuse che vanno dall’associazione mafiosa alla corruzione passando per il traffico di influenze. Oggi, infatti, come avvenuto anche nei giorni scorsi, si sono susseguite le dimissioni di massa dei consiglieri comunali, che adesso hanno raggiunto i due terzi dei consiglieri ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ arrivata al capolinea l’esperienza dell’amministrazione comunale di(Napoli) guidata dal sindaco Vincenzo Ascione, eletto alle amministrative del 2017 e arrivato ieri a rassegnare ledalla carica di primo cittadino a seguito dell’inchiesta avviata dalla Dda, con l’emissione di dodici avvisi di garanzia ai danni di amministratori, ex amministratori e dirigenti comunali, un ex consigliere regionale, imprenditori e presunti faccendieri con accuse che vanno dall’associazione mafiosa alla corruzione passando per il traffico di influenze. Oggi, infatti, come avvenuto anche nei giorni scorsi, si sono susseguite ledideicomunali, che adesso hanno raggiunto i due terzi dei...

