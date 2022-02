Piercamillo Davigo sarà processato per rivelazione del segreto d’ufficio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Piercamillo Davigo, storico membro del pool Mani Pulite e membro del Consiglio Superiore della Magistratura fino all’ottobre del 2020, è stato rinviato a giudizio dalla giudice per le udienze preliminari di Brescia Federica Brugnara. Davigo è accusato di rivelazione del Leggi su ilpost (Di giovedì 17 febbraio 2022), storico membro del pool Mani Pulite e membro del Consiglio Superiore della Magistratura fino all’ottobre del 2020, è stato rinviato a giudizio dalla giudice per le udienze preliminari di Brescia Federica Brugnara.è accusato didel

