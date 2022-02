Parla De Vecchis | “Io sovranista | vi spiego perché lascio la Lega e passo a Italexit”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb – Il senatore William Deha lasciato oggi la, passando a. “Non posso più dare alcuna fiducia al governo Draghi e a chi lo sostiene inmento e fuori dalmento. Ritengo di non poter ignorare le speranze dei miei elettori e tollerare ministri come Speranza e la Lamorgese. Quindi non posso e non voglio tradire il progetto originale con il quale ho iniziato questo mandato”, ha scritto Desu Facebook, annunciando il suo ingresso nel partito di Gianluigi Paragone. Lo abbiamo contattato per capire meglio il motivo della scelta di unmentare sempre in prima linea. Una decisione che è anche un campanello d’allarme per unaappiattita su Draghi. Senatore, senza girarci intorno,...