Mani Pulite, 30 anni fa l'inchiesta su Tangentopoli che travolse la prima Repubblica (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sono passati trent'anni esatti dal quel 17 febbraio del 1992, il giorno in cui ebbe origine l'inchiesta della procura di Milano, denominata Mani Pulite, sulla cosiddetta Tangentopoli. Fra i protagonisti sul versante della magistratura inquirente, i PM Antonio Di Pietro, che ne divenne il simbolo e quasi un eroe popolare, Pier Camillo Davigo, Gherardo Colombo, oltre al Procuratore Capo di Milano, Francesco Saverio Borrelli e al procuratore aggiunto Gerardo D'Ambrosio. Dalla prima alla seconda Repubblica Tangentopoli determinò il crollo della prima Repubblica. E, indirettamente, contribuì all'istaurazione della seconda, caratterizzata dall'avvento al potere di Silvio Berlusconi da una parte e Romano Prodi dall'altra.

