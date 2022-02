LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: alle 19.50 la batteria dei 60 metri di Marcell Jacobs! (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36 Il 27enne di Desenzano su Garda ha siglato un 6.51 nella capitale tedesca e un 6.49 in Polonia. In entrambe le occasioni ha dato la percezione che si può limare centesimi, specialmente nella partenza non fulminea. 19.33 Occhi puntati su Marcell Jacobs: il campione olimpico torna in gara nei 60 metri dopo le uscite di Berlino e Lodz. 19.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting di Lievin (Francia), tappa di LIVEllo gold del World Indoor Tour 2022 di Atletica leggera. A che ora corre Marcell Jacobs? – Gli avversari di Marcell Jacobs Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.36 Il 27enne di Desenzano su Garda ha siglato un 6.51 nella capitale tedesca e un 6.49 in Polonia. In entrambe le occasioni ha dato la percezione che si può limare centesimi, specialmente nella partenza non fulminea. 19.33 Occhi puntati suJacobs: il campione olimpico torna in gara nei 60dopo le uscite di Berlino e Lodz. 19.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Meeting di(Francia), tappa dillo gold del World Indoor Tourdileggera. A che ora correJacobs? – Gli avversari diJacobs Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla...

