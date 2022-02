John McGuinness | ultimo tango al TT

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Per, il 2022 comincia alla grande: al castello di Windsor ha ricevuto il titolo di MBE (Membro dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico) ed in più ha un contratto con la Honda per tornare al TT. Ma per il Missile di Morcambe questa potrebbe essere l’ultima volta che lo vedremo sfrecciare a Bray Hill., 50 anni da compiere ad aprile, ha lasciato intendere che il suo ritiro potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.McGuiness si ritira dopo il TT 2022? Al cospetto della Principessa Reale Anna, presso il castello di Windsor,ha ricevuto il titolo di Member of the British Empire, una delle massime onorificenze britanniche in ambito civile. Il pilota fa compagnia a stelle del motorsport come Lewis Hamilton e Jenson Button, anch’essi insigniti di tale ...