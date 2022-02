Infortunio Anguissa | è arrivato il comunicato del Napoli!

(Di giovedì 17 febbraio 2022)e Fabian Ruiz hanno lasciato il Camp Nou non in perfette condizioni, il primo è stato costretto al cambio dopo aver accusato qualche fastidio nei minuti finali di gara, mentre lo spagnolo è stato vittima di uno scontro aereo con Gavi che gli ha procurato un taglio sopra la nuca. Frank, Barcellona-NapoliIn merito ai due infortuni, èildel Napoli che ha fatto il punto sulle loro condizioni: “Frank, uscito nel finale del match al Camp Nou, ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Fabian Ruiz ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, suturata con alcuni punti a fine gara”.

Spalletti perdepere chiude la partita con Malcuit e Mario Rui che fa rifiatare Elmas. Il Napoli sceglie il 4 - 4 - 1 - 1 negli ultimi minuti, caratterizzati dal forcing del ...Il centrocampista camerunense è uscito all'82' perAl minuto 82 di Barcellona - Napoli , Andre Zambosi è visto costretto ad abbandonare il campo. Il giocatore ha segnalato alla panchina di sostituirlo e si teme che sia stato a ...Dopo l’ottimo pareggio per 1-1 al Camp Nou contro il Barcellona, il Napoli di Luciano Spalletti deve fare i conti per l’ennesima volta con gli infortuni. Fabian Ruiz e Anguissa, entrambi usciti dal ...Intanto il Napoli fa i conti con altri due infortuni, oltre a quelli di Lobotka, Politano e Lozano che non sono stati nemmeno convocati per la sfida col Barcellona. Da valutare nei prossimi giorni le ...