Highlights e gol Atalanta-Olympiacos 2-1 | playoff Europa League 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Gara sorprendente ed emozionante quella ditraed. Al Gewiss Stadium nel primo tempo i neroazzurri passano in svantaggio grazie gol di Tiquinho Soares, nella ripresa, in tre minuti, gli uomini di Gasperini riescono a ribaltarle completamente grazie alla doppietta di Berat Djimsiti. Risultato finale: 2-1. Ecco le immagini della gara. LE PAGELLE DELLA GARA SportFace.

Advertising

OperaFisista : Barcellona-Napoli 1-1 risultato finale, gol e highlights: Ferran Torres risponde a Zielinski... - infoitsport : Europa League, highlights Barcellona-Napoli: gol e sintesi partita – VIDEO - sportli26181512 : Barcellona-Napoli 1-1: video, gol e highlights: Grande prova di personalità del Napoli, che al Camp Nou va in vanta… - CosenzaChannel : Gli highlights di Cosenza-Perugia che è costata la panchina a Roberto Occhiuzzi. I gol sono stati realizzati da Mat… - FMoosna : RT @NewsTuttoC: Trento-Fiorenzuola 1-2, gol e highlights della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sky Sport

Glidel pareggio 1 - 1 tra Barcellona e Napoli nell'andata dei playoff di Europa League:di Zielinski e Ferran Torres su rigore.Il video con glie idi Allianz Pallacanestro Trieste - Bertram Derthona Tortona , valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket . Dopo un primo quarto equilibrato, i ...Allo stadio Do Dragao va in scena il match d’andata degli spareggi di Europa League tra il Porto e la Lazio. Una sfida dal sapore speciale per il tecnico dei lusitani Sergio Conceicao che ha un ...Il Gewiss Stadium di Bergamo ospita l’andata degli spareggi di Europa League 2021/2022 tra l’Atalanta e l’Olympiacos. Gli orobici guidati da Gian Piero Gasperini sono arrivati a questa partita dopo ...