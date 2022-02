Governo sotto 4 volte sul Milleproroghe. Draghi da Mattarella, poi chiede "chiarimenti" ai partiti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo il caos notturno in commissione, con il Governo andato sotto quattro volte durante le votazioni del Milleproroghe, non si fa attendere la presa di posizione di Mario Draghi. Che lascia trapelare... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo il caos notturno in commissione, con ilandatoquattrodurante le votazioni del, non si fa attendere la presa di posizione di Mario. Che lascia trapelare...

RaphaelRaduzzi : Quarta volta che il governo va sotto, quasi solo la Lega vota col governo. - borghi_claudio : Finita ora commissioni riunite per milleproroghe. Governo andato sotto quattro volte fra cui l'importante rinvio di… - borghi_claudio : Quarta volta che il governo va sotto. Emendamento sulle graduatorie degli insegnanti. - livic751 : RT @AndreaVenanzoni: Per la prima volta i partiti non sono rimasti silenti ascoltando la lamentela di Draghi sul governo andato sotto in Pa… - Samu378 : RT @lgpapaleo: “Eppur si muove”: Il governo è andato sotto su ben 4 emendamenti sul Dl milleproroghe… -