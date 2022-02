Governo, la maggioranza sbanda: ira di Draghi (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Rientra da Bruxelles prima del previsto, la convocazione per la cabina di regia arriva tardi, appena un’ora prima dell’appuntamento. I capi delegazione arrivano a Palazzo Chigi alla spicciolata, convinti che sul tavolo ci sia la discussione sul decreto energia contro i rincari delle bollette, atteso in un Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi nella giornata di oggi. Mario Draghi, prima di incontrarli, sale al Quirinale per vedere Sergio Mattarella. Ma tutti i capofila dei partiti di maggioranza credono che, con l’escalation della crisi ucraina, stia facendo il punto sul dossier col Presidente della Repubblica. Invece il premier sale al Colle per riportare al Capo dello Stato i suoi dubbi, dopo l’incidente nella notte che ha visto il Governo andare sotto ben 4 volte nelle commissioni Affari costituzionali e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Rientra da Bruxelles prima del previsto, la convocazione per la cabina di regia arriva tardi, appena un’ora prima dell’appuntamento. I capi delegazione arrivano a Palazzo Chigi alla spicciolata, convinti che sul tavolo ci sia la discussione sul decreto energia contro i rincari delle bollette, atteso in un Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi nella giornata di oggi. Mario, prima di incontrarli, sale al Quirinale per vedere Sergio Mattarella. Ma tutti i capofila dei partiti dicredono che, con l’escalation della crisi ucraina, stia facendo il punto sul dossier col Presidente della Repubblica. Invece il premier sale al Colle per riportare al Capo dello Stato i suoi dubbi, dopo l’incidente nella notte che ha visto ilandare sotto ben 4 volte nelle commissioni Affari costituzionali e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Caos nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera durante l'esame delle modifiche al dl Millepror… - HuffPostItalia : Governo battuto 4 volte. La maggioranza diventa opposizione a geometria variabile - SkyTG24 : Draghi alla maggioranza: garantire i voti o non si va avanti. E incontra Mattarella - Antonio39148566 : RT @Patty66509580: #Italia Mario #Draghi si è recato al Quirinale ed ha convocato un vertice di maggioranza. Da Palazzo Chigi filtra forte… - lalitapetila : RT @dottorbarbieri: ?????? Se i partiti non sono in grado di garantire i voti in Parlamento, quindi la tenuta della maggioranza, il Governo no… -