Gf Vip 6 | Alex Belli sveglia Soleil Sorge nel suo letto e le prepara un caffè | Delia Duran va su tutte le furie e scoppia la lite

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il ritorno diall’interno della Casa del Gf Vip 6 ha decisamente portato scompiglio, rompendo i già precari equilibri tra i coinquilini all’interno del loft di Cinecittà e in particolar modo ha messo nuovamente in crisi i rapporti tra. Se solo ieri,sembravano aver superato i loro problemi e suggellato la pace con un bacio appassionato, questa mattina lasi è nuovamente scagliata contro, reo di essere andato are(la quale a sua volta ha ammesso di sentirsi trascurata dall’attore) e di averle portato il: Si permette al mattino di portarle ...

I diretti interessati però potrebbero darla direttamente nella puntata di stasera del Grande Fratello... Soleil Sorge piange perBelli/ "Non sei qui per me, mi manca giocare con te"Delia Duran ha confidato a Lulù Selassiè di avere consumato un passionale rapporto d'amore conBelli nel bagno della stiva del Grande Fratello. La princess , in vena di confidenze, ha svelato dove si appartava con Manuel Bortuzzo . Lulù svela dove consumava l'intimità con Manuel al GF ...L'attore cerca un confronto con Alex per chiarire i suoi dubbi e ottenere delle conferme che ancora non ha avuto modo di avere ...Alex Belli e Delia Duran hanno trasgredito alle regole del Grande Fratello: sono entrati insieme nel bagno della stiva ...