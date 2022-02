Formazioni ufficiali Sheriff Tiraspol-Braga | Europa League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ledi-Sporting, spareggio per gli ottavi di finale della Uefa. Partita decisiva per il passaggio del turno tra la formazione moldava e la squadra portoghese. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 17 febbraio. Di seguito, le scelte dei due tecnici. Le: Athanasiadis; Evangelou, Radeljic, Petro; Bruno, Nikolov, Thill, Julien; Traore, Yakhshiborùev, Yansané.: Matheus; Couto, Vitor Tormena, Bruno Rodriguez, Paulo Oliveira; Al Musrati, André Castro, Iuri Medeiros; Rodgrigo Gomes, Vitor Oliveira, Ricardo Horta. SportFace.