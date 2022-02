Extinction Rebellion protesta, sirene spiaggiate in riva del Po (Di giovedì 17 febbraio 2022) Singolare iniziativa a Torino per denunciare l’emergenza clima. sirene morte spiaggiate sul Po in secca a Torino. E’ la singolare protesta di alcune attiviste di Extinction Rebellion andata in scena in riva al fiume ai Murazzi per denunciare l’emergenza climatica. “In Piemonte si stanno verificando fenomeni climatici estremi: è la siccità più grave degli ultimi 65 anni. Tocchiamo con mani gli effetti della crisi climatica – spiega Umberto Audisio, portavoce del movimento – Oggi ribadiamo con questa azione che l’emergenza climatica è in atto e che vogliamo delle risposte dalla politica perché non basta il buonsenso dei cittadini”. “Guardatevi intorno. Sono più di 60 giorni che non piove in modo significativo” “Guardatevi attorno. Sono più di 60 giorni che non piove in modo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Singolare iniziativa a Torino per denunciare l’emergenza clima.mortesul Po in secca a Torino. E’ la singolaredi alcune attiviste diandata in scena inal fiume ai Murazzi per denunciare l’emergenza climatica. “In Piemonte si stanno verificando fenomeni climatici estremi: è la siccità più grave degli ultimi 65 anni. Tocchiamo con mani gli effetti della crisi climatica – spiega Umberto Audisio, portavoce del movimento – Oggi ribadiamo con questa azione che l’emergenza climatica è in atto e che vogliamo delle risposte dalla politica perché non basta il buonsenso dei cittadini”. “Guardatevi intorno. Sono più di 60 giorni che non piove in modo significativo” “Guardatevi attorno. Sono più di 60 giorni che non piove in modo ...

amnestyitalia : Quasi cinque ore di fermo solo per aver portato solidarietà agli attivisti di Extinction Rebellion in sciopero dell… - Gcabocla1 : RT @ilfattoblog: Gli attivisti sono stati messi sotto controllo e portati in commissariato ogni giorno. Alcuni di loro, hanno iniziato uno… - Lux97335459 : RT @ilfattoblog: Gli attivisti sono stati messi sotto controllo e portati in commissariato ogni giorno. Alcuni di loro, hanno iniziato uno… - andrearinaldi25 : Sirene spiaggiate sul Po in secca: la protesta di Extinction Rebellion - lasvoltait : Il movimento Extinction Rebellion per il clima -