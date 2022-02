Egitto | annullata la condanna a 4 anni per lo ‘Zaki austriaco’ Ahmed Samir Santawy | il processo riparte il 21 febbraio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Non è stato assolto, ma la suaa quattroè stata. Può esultare, in attesa di un nuovoche partirà da lunedì,, lo studente egiziano della Central European University di Vienna arrestato il 12021 al suo ritorno in patria. Un caso, quello del 30enne, considerato gemello rispetto a quello di Patrick Zaki, scarcerato ma anche lui in attesa di assoluzione piena. “Ieri è stataladia quattrodi carcere. Ilsi rifarà il 21, sempre di fronte a un tribunale d’emergenza”, ha fatto sapere Amnesty ...

Dire

Il ricercatore era stato condannato a quattro anni per diffusione di notizie false, lo stesso capo d'accusa che pende su Zaki. Il processo per lo studente ...Il ricercatore di antropologia della European central university di Vienna era stato arrestato in Egitto a inizio 2021. Il tribunale ha annullato una condanna a quattro anni di carcere stabilendo che ...