David Rossi, l' ex presidente MpS Mussari sui biglietti d'addio: "Non era il modo di esprimersi de David che conoscevo" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giuseppe Mussari, ex presidente del Monte dei Paschi di Siena, ha parlato oggi alla commissione parlamentare che si sta occupando del caso David Rossi, e che la scorsa settimana aveva convocato per un'audizione il pm Antonino Nastasi. Se da quell'audizione sono scaturite dichiarazioni e fatti che hanno dato molto su cui riflettere (tanto che la procura di Genova ha deciso di convocare Nastasi come persona informata sui fatti, nel contesto dell'inchiesta bis sul lavoro della procura di Siena sul caso Rossi), l'audizione di Mussari non è stata da meno. David Rossi, collega stimato e amico fraterno: il ricordo di Mussari L'ex presidente MpS Giuseppe Mussari,

