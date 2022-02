Corona virus: Italia, 1408328 attualmente positivi a test (-41905 in un giorno) con 152282 decessi (320) e 10732908 guariti (99640). Totale di 12323398 casi (57890) Dati della protezione civile: effettuati 538121 tamponi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1408328 attualmente positivi a test (-41905 in un giorno) con 152282 decessi (320) e 10732908 guariti (99640). Totale di 12323398 casi (57890) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 538121 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 17 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(320) e).di) proviene da Noi Notizie..

