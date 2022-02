Caro energia, Mastella: “Draghi copi rumor e reintroduca tariffa sociale” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La Democrazia Cristiana è irripetibile ma gli esempi di sensibilità umana e sociale di quelle stagioni vanno seguiti. Draghi sul Caro energia non perda ulteriore tempo e copi quello che fece il governo rumor nel 1973. Dopo la guerra del Kippur il prezzo del petrolio quadruplicò e la bolletta elettrica raddoppiò. In un mese il ministro Donat-Cattin definì la tariffa sociale dell’elettricità che riduceva il costo per chi aveva un contratto di 3kw e non superava i 180kw, sgravio che poi è rimasto in vigore fino al 2008. Si faccia subito e si introduca nuovamente la tariffa sociale, badando però anche al mondo produttivo”. Così Clemente Mastella, segretario ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La Democrazia Cristiana è irripetibile ma gli esempi di sensibilità umana edi quelle stagioni vanno seguiti.sulnon perda ulteriore tempo equello che fece il governonel 1973. Dopo la guerra del Kippur il prezzo del petrolio quadruplicò e la bolletta elettrica raddoppiò. In un mese il ministro Donat-Cattin definì ladell’elettricità che riduceva il costo per chi aveva un contratto di 3kw e non superava i 180kw, sgravio che poi è rimasto in vigore fino al 2008. Si faccia subito e si introduca nuovamente la, badando però anche al mondo produttivo”. Così Clemente, segretario ...

Advertising

CottarelliCPI : Per protesta contro il caro energia alcuni sindaci spengono le luci non necessarie. Se non erano necessarie magari… - Mov5Stelle : Non possiamo costringere le aziende agricole a dover scegliere tra pagare l’energia, pagare i mutui, pagare i dipen… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - anteprima24 : ** Caro energia, Mastella: 'Draghi copi rumor e reintroduca tariffa sociale' ** - il_meridio : Caro energia e speculazioni, Coldiretti scende in piazza e illustra le richieste: -

Ultime Notizie dalla rete : Caro energia Caro energia: così il gas italiano può tagliare le bollette Il Sole 24 ORE Roma, flash mob dei ristoratori: "37 miliardi subito o falliremo tutti" (LaPresse) I ristori che il governo sta mettendo sul tavolo sono di 4 o 5 miliardi, ma solo la spesa per il caro energia è di 37 miliardi. E' ...

Energia: 1 agricoltore su 3 taglia raccolti CON CARO BOLLETTE L’IMBALLAGGIO COSTA PIU’ DEL PRODOTTO L’analisi di Coldiretti in mobilitazione Energia: 1 agricoltore su 3 taglia raccolti CON CARO BOLLETTE L’IMBALLAGGIO COSTA PIU’ DEL PRODOTTO L’analisi di Coldiretti in mobilitazione Energia: 1 agricoltore su 3 taglia raccolti CON CARO BOLLET ...

(LaPresse) I ristori che il governo sta mettendo sul tavolo sono di 4 o 5 miliardi, ma solo la spesa per il caro energia è di 37 miliardi. E' ...Energia: 1 agricoltore su 3 taglia raccolti CON CARO BOLLETTE L’IMBALLAGGIO COSTA PIU’ DEL PRODOTTO L’analisi di Coldiretti in mobilitazione Energia: 1 agricoltore su 3 taglia raccolti CON CARO BOLLET ...