Cancellare senza censurare. L'arte di Emilio Isgrò (Di giovedì 17 febbraio 2022) Palermo - Cancellare, Cancellare e farlo ancora, usando il nero, il bianco, il rosso e poi di nuovo il nero. L’artista Emilio Isgrò, classe 1937, siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, ne ha fatto la sua cifra stilistica e con quella tecnica ha un rapporto di lungo corso che lo ha reso uno dei punti di riferimento dell’arte contemporanea. Le sue opere sono dei veri e propri capolavori di poesia visiva che vanno a codificare e a riscrivere un processo di conoscenza che ha come fulcro la parola da cui ha origine il pensiero. “Cancello da una vita – spiega al Foglio - ma il mio Cancellare non l’ho mai usato come forma di censura, ma come riflessione sul linguaggio umano. La mia è una forma di riflessione sulla realtà e comunicazione tra gli uomini. Il mio lavoro è il contrario della ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Palermo -e farlo ancora, usando il nero, il bianco, il rosso e poi di nuovo il nero. L’artista, classe 1937, siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, ne ha fatto la sua cifra stilistica e con quella tecnica ha un rapporto di lungo corso che lo ha reso uno dei punti di riferimento dell’contemporanea. Le sue opere sono dei veri e propri capolavori di poesia visiva che vanno a codificare e a riscrivere un processo di conoscenza che ha come fulcro la parola da cui ha origine il pensiero. “Cancello da una vita – spiega al Foglio - ma il mionon l’ho mai usato come forma di censura, ma come riflessione sul linguaggio umano. La mia è una forma di riflessione sulla realtà e comunicazione tra gli uomini. Il mio lavoro è il contrario della ...

Advertising

CarloStagnaro : Come rispondere al caro #energia senza sfasciare il #mercato? Lo stato dovrebbe sostenere imprese e famiglie ma non… - sottonaperharry : a volte vorrei poter cancellare/perdere la memoria per leggere i miei libri preferiti come se fosse la prima volta.… - itsmercadante : @GiacomoGorini @Massi_Fantini84 @RobertoBurioni Sarebbe il caso di cancellare il tweet, questa corsa a postare noti… - TheSkyisgreen6 : RT @mariann62963301: Dopo i fatti e le parole pronunciate ieri sera, che oltre ad essere omofobe ed oltraggianti, hanno offeso tutti ma pro… - mariann62963301 : Dopo i fatti e le parole pronunciate ieri sera, che oltre ad essere omofobe ed oltraggianti, hanno offeso tutti ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellare senza Arsenale e città, una simbiosi vitale che Brugnaro sta soffocando ...della giunta Brugnaro nel non voler riconoscere il lavoro fatto nel passato e di voler cancellare ... senza una reale fruibilità pubblica. Oggi la Giunta Brugnaro, dopo aver cancellato ogni ...

Cosa ci insegna sulla cybersecurity lo scontro tra Russia e Ucraina Per esempio, dal 2015 al 2017, la Russia ha eseguito attacchi data wiping, cioè per cancellare ... WHITEPAPER Che 2022 sarebbe senza protezione? Sviluppa ora una strategia di SICUREZZA integrata ...

Cancellare senza censurare. L'arte di Emilio Isgrò Il Foglio M5S, libro Sabatini: "Operazione 'affama Rousseau' per eliminare democrazia interna" 'Una volta fatto fuori Rousseau, si sarebbe cancellata ogni forma di democrazia interna assistendo a imbarazzanti 'elezioni' con monocandidati – come ...

Le tariffe del passato (da cancellare) Senza distinzioni tra le cronache vere e quelle false ... E quando scade il diritto di cronaca? C’è chi scrive: «Vuoi cancellare un link che è troppo recente, ma ti è impossibile in virtù del diritto ...

...della giunta Brugnaro nel non voler riconoscere il lavoro fatto nel passato e di voler...una reale fruibilità pubblica. Oggi la Giunta Brugnaro, dopo aver cancellato ogni ...Per esempio, dal 2015 al 2017, la Russia ha eseguito attacchi data wiping, cioè per... WHITEPAPER Che 2022 sarebbeprotezione? Sviluppa ora una strategia di SICUREZZA integrata ...'Una volta fatto fuori Rousseau, si sarebbe cancellata ogni forma di democrazia interna assistendo a imbarazzanti 'elezioni' con monocandidati – come ...Senza distinzioni tra le cronache vere e quelle false ... E quando scade il diritto di cronaca? C’è chi scrive: «Vuoi cancellare un link che è troppo recente, ma ti è impossibile in virtù del diritto ...