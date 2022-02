Bce | “Inflazione sale | pronti a tutte le opzioni” Il membro spagnolo del direttivo Henandez de Cos | “No a strette premature”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Metà dei prestiti, stanziati con il Recovery fund finiranno all’Italia. Lo scrive la Banca centrale europea nel suo bollettino economico in cui precisa che su 401 miliardi di euro di prestiti da mobilitare per i paesi dell’area dell’euro nel periodo 2021-2026, “al momento si stima che quasi la metà (il 48%) sarà assorbita dall’Italia”. La Bce fa presente che mentre tutti gli Stati membri dell’area dell’euro intendono utilizzare appieno le sovvenzioni del fondo mentre “solo alcuni governi nazionali hanno chiesto i prestiti“. Tali prestiti sono stati richiesti fino al limite massimo del 6,8% del reddito nazionale lordo “solo da Grecia e Italia” e “quasi due terzi” dei finanziamenti richiesti nell’area dell’euro “sono attualmente assegnati a Italia e Spagna”. Il bollettino si concentra poi su quello che rimane il tema caldo del momento, vale a dire l’(salita ...

MILANO, 17 FEB - Continua a scendere lo spread Btp-Bund, arrivato a 159,7 punti, dopo un'apertura a 164 punti e la chiusura del giorno prima a 163 punti, dopo la diffusione del Bollettino economico della Bce. ROMA, 17 FEB - Il quantitative easing non genera più corposi utili ma, per colpa degli interessi ormai negativi, comincia a intaccare il bilancio della Bce. E' quello che emerge dal rendiconto finanziario della Banca centrale europea.