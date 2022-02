Atalanta e Lazio | serata di rimonte | ma a sorridere sono solo i nerazzurri

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il turno europeo delle italiane si è concluso con i match diagrodolce per le squadre allenate da Gasperini e Sarri. Il turno europeo delle italiane si è concluso questa sera con Porto-ed-Olympiakos. Le due sfide valide per i Playoff dei sedicesimi di Europa League hanno avuto una gara Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...45 Perugia - Trentino Rosa VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Monza - Vibo Valentia CALCIO - SERIE A 12:30 Fiorentina -15:00 Venezia - Genoa 18:00 Inter - Sassuolo 20:45 Udinese -CALCIO - ...CMIT TV, diretta post Barcellona - NapoliCi collegheremo anche da Barcellona per parlare della sfida tra Barcellona e Napoli, senza dimenticare gli impegni dicontro, rispettivamente ...Nell'andata dei Playoff di Europa League, i biancocelesti si fanno rimontare in Portogallo, mentre la Dea ribalta l'Olympiakos. Porto - Lazio 2-1 e Atalanta - Olympiakos 2-1 nelle partite della serata ...Due le italiane in campo: l'Atalanta, andata sotto con l'Olympiacos e privata di Muriel per infortunio a fine primo tempo, vince 2-1 in rimonta sull'Olympiacos la gara d'andata grazie a un Djimsiti in ...