Arbitri Serie A | Mariani arbitra il Napoli | c'è Fourneau per Inter-Sassuolo A Fabbri il Milan

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ecco le designazioni per la 26esima giornata diA: questi i direttori di gara dopo Massa per Juventus-Torino. SAMPDORIA-EMPOLI sabato or...

Advertising

CalcioOggi : SERIE A TIM - Designazioni 7ª Giornata di andata - A.I.A - Associazione Italiana Arbitri - zazoomblog : Arbitri Serie A: Mariani arbitra il Napoli c'è Fourneau per Inter-Sassuolo. A Doveri il Milan - #Arbitri… - cmdotcom : Arbitri Serie A: Mariani arbitra il Napoli, c'è Fourneau per Inter-Sassuolo. A Doveri il Milan… - sportli26181512 : Salernitana-Milan, Fabbri arbitrerà il match. Al VAR ci sarà Di Paolo: Poco fa la Lega Serie A ha comunicato gli ar… - occhio_notizie : Gli arbitri della prossima giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Serie

Riparte con un pareggio l'avventura della Came nellaA Futsal 21/22: per come si era messa la gara c'è il rammarico di non aver portato a casa una ... Jefferson (P), Rafinha (P): Walter ...: Gennaro Cefala' (Lamezia Terme), Lorenzo Cursi (Jesi) CRONO: Daniele Intoppa (Roma 2). ...Fourneau dirigerà Inter-Sassuolo, Mariani arbitrerà Cagliari-Napoli ROMA (ITALPRESS) - Sarà Davide Massa di Imperia ad arbitrare ...L’AIA ha reso note le designazioni per la 7a giornata di ritorno di Serie A. L’arbitro di Udinese-Lazio L’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni arbitrali per la 7a giornata di ...