Anche BioShock diventerà un film | grazie alla partecipazione di Netflix

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ormai è ufficiale e a produrlo sarà: parliamo di unsu, videogioco tra i più apprezzati della settima generazione che, finalmente, vedrà una sua trasposizione cinematografica. Ecco tutti i dettagli di cui siamo già a conoscenza.un– 16022022 www.computermagazine.itPotremmo definirla una rinnovata età dell’oro per videogiochi e cinema e, questa notizia, è l’ennesima prova di quanto stiamo vivendo., videogioco uscito su Xbox 360 e PlayStation 3,un. Ad occuparsi della trasposizione cinematografica del videogioco ci penserà. Ma cosa sappiamo, ad oggi, rispetto ad ...

Advertising

InstantGamingIT : BioShock 4 potrebbe avere problemi di sviluppo, che comporterebbero anche un ritardo nell’uscita a causa della perd… - TheGamesMachine : Annunciato ufficialmente da #Netflix il film di #Bioshock, anche se presumibilmente ci vorrà del tempo. Va da sé,… - melanews : Netflix ha deciso di creare un film basato sul famoso gioco BioShock. Il videogame è disponibile anche per Mac… - AleStarless : @Il_Topo @KegOfGrog Lo dicevo ad Emi l'altro giorno guardando Arcane (ci sono dei simil big daddy) 'certo un film s… - All_New39rosmad : @AquiaGiuseppe Beh ma league of lezzi può anche finire sotto un treno, mentre a Bioshock voglio un bene dell'anima.… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche BioShock

Computer Magazine

... così a fianco di successi collaudati come Bridgerton stagione 2 , ci sarannocontenuti più ...Tweet Adamo Genco Notizie Relazionate Netflix novità del mese Articolo Film e Serie TV, ...se, nel contempo, necessitano di ingenti investimenti : Netflix ci ha abituato a budget ... Tre elementi comuni al videogame ''. Che i tempi siano maturi per un adattamento fedele? Al ...Secondo un rumor lo sviluppo di BioShock 4 sarebbe rallentato perché Cloud Chamber avrebbe perso 40 dipendenti.C’è una grossa possibilità secondo cui potrebbe essere realizzato un film su un famoso gioco di nostra conoscenza: BioShock. È ovvio che se fosse così potremmo fare dei grandi salti di gioia, ma ciò c ...