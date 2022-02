Xavi | “Assenza Osimhen? Il Napoli può farlo domani”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa in preparazione alla sfida Barcellona-, ha preso parola l’allenatore dei catalani,. Ha parlato dei punti di forza dele di alcuni dei suoi giocatori più importanti. Di seguito le sue parole: “? Sarebbe un’pesante per ilma hanno tante altre opzioni. Sanno innescare, ma sanno anche uscire palla al piede con Insigne ed Elmas“. “Fabian è un gran giocatore, è perfetto nel centrocampo del. Hanno la qualità per dominare il gioco. La mancanza di Lobotka è pesante per loro, ma Fabian e Anguissa hanno le giuste caratteristiche per mascherare la sua mancanza”.Bologna“Dani Alves? Dovevamo essere ingiusti con uno dei ...

