Volley, Superlega: Piacenza fa festa con Padova. Monza condanna Ravenna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Piacenza - Padova 3 - 0 (25 - 20, 25 - 17, 25 - 19) — A un mese esatto dall'ultima vittoria Piacenza torna al successo. Il 16 gennaio a Modena arrivò una vittoria esaltante nei quarti di finale di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022)3 - 0 (25 - 20, 25 - 17, 25 - 19) — A un mese esatto dall'ultima vittoriatorna al successo. Il 16 gennaio a Modena arrivò una vittoria esaltante nei quarti di finale di ...

Advertising

topvolley1972 : #ViboCisterna Vibo con Basic in campo ha trovato il giusto equilibrio. Dopo lo 0-2 iniziale la Top non riesce a chi… - PiacenzaSera : La Gas Sales Bluenergy supera Padova e torna alla vittoria (3-0) - SUPERLEGA – RECUPERO 7^ GIORNATA RITORNO GAS SAL… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Volley #Superlega Bella vittoria di #Piacenza, che si impone 3-0 su #Padova! #live - topvolley1972 : #ViboCisterna E' ancora Cisterna che scappa via nella fase cruciale del set e si porta avanti di 2 set. Parziale 21… - topvolley1972 : #ViboCisterna Un turno in battuta devastante di Stephen Maar mette le ali alla Top che conquista il primo parziale… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega Volley, Superlega: Piacenza fa festa con Padova. Monza condanna Ravenna ... fu l'ultimo sorriso seguito da due sconfitte in Superlega intervallate da un lungo stop provocato ... Karyagin e Calligaro, fino al successo di marca Vero Volley.

Volley, Superlega 2021/2022: Monza sconfigge in tre set Ravenna e sale al quinto posto Nel recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile, la Vero Volley Monza sconfigge in tre set la Consar RCM Ravenna . I brianzoli di Eccheli ottengono punti importanti per la classifica contro una formazione ...

Volley, Superlega: Piacenza fa festa con Padova. Monza condanna Ravenna La Gazzetta dello Sport LIVE – Perugia-Istanbul: gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA La diretta testuale di Sir Sicoma Monini Perugia-Fenerbahce HDI Istanbul, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della Pool E di CEV Champions League 2021/2022 di volley maschile ... diretta ...

Pallavolo SL – Monza-Ravenna 3-0: tris in campionato per i ragazzi di Eccheli La Vero Volley Monza centra il quinto successo consecutivo (compresi quelli in Coppa Cev), il terzo nella SuperLega Credem Banca dopo quelli contro Cisterna e Padova, battendo la Consar RCM Ravenna ...

... fu l'ultimo sorriso seguito da due sconfitte inintervallate da un lungo stop provocato ... Karyagin e Calligaro, fino al successo di marca VeroNel recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di2021/2022 dimaschile, la VeroMonza sconfigge in tre set la Consar RCM Ravenna . I brianzoli di Eccheli ottengono punti importanti per la classifica contro una formazione ...La diretta testuale di Sir Sicoma Monini Perugia-Fenerbahce HDI Istanbul, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della Pool E di CEV Champions League 2021/2022 di volley maschile ... diretta ...La Vero Volley Monza centra il quinto successo consecutivo (compresi quelli in Coppa Cev), il terzo nella SuperLega Credem Banca dopo quelli contro Cisterna e Padova, battendo la Consar RCM Ravenna ...