Violenza sulle donne, attente alla "fase della luna di miele". Un arresto a Poggibonsi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Poggibonsi (Siena), 16 febbraio 2022 - Ha violato il divieto di avvicinarsi alla ex compagna andando a pranzo con lei al ristorante, ma è stato sorpreso dalla polizia che l'ha arrestato . E' ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022)(Siena), 16 febbraio 2022 - Ha violato il divieto di avvicinarsiex compagna andando a pranzo con lei al ristorante, ma è stato sorpreso dpolizia che l'ha arrestato . E' ...

