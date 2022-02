VIDEO Inter-Liverpool, Cassano: “Tifo per la squadra di Inzaghi. Klopp…” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Antonio Cassano commenta con una stories su Instagram la sconfitta del Real Madrid contro il Psg in Champions League e carica la sua Inter in vista della sfida contro il Liverpool Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Antoniocommenta con una stories su Instagram la sconfitta del Real Madrid contro il Psg in Champions League e carica la suain vista della sfida contro il

Advertising

Inter : ?? | CHAMPIONS ?? Grinta ?? Cuore ?? Testa ??? Ci sono momenti in cui devi dare tutto quello che hai. ?? Siamo pronti p… - OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 16.02.2020 ?? Inter ?? Una vittoria incredibile in una stagione indelebile! #CMonEagles ?? - Inter : ?? | DOPPI EX Un tuffo nel passato aspettando #InterLiverpool ?? #ForzaInter #UCL @LFC - ibv22 : RT @Inter: ?? | CHAMPIONS ?? Grinta ?? Cuore ?? Testa ??? Ci sono momenti in cui devi dare tutto quello che hai. ?? Siamo pronti per questa nuo… - RiccardoMeloni4 : RT @calciomercatoit: ??VIDEO -