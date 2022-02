Tumori | esibizioni circensi per sostenere i bambini oncologici

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –l’associazione “Terra dei Cuori” che da anni si batte perle famiglie deiaffetti da gravi patologie oncologiche: è questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata il prossimo 3 marzo dalla direzione parco commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania (Napoli) che prevededegli artisti del Circo Paolo Orfei e del Circo Mosca delle famiglie Martino, Dell’Acqua e Bellucci. A presentare le, patrocinate dal Comune di Giugliano, sarà l’attore Francesco Mastrandrea. Nella veste di testimonial parteciperà Angelo Di Gennaro, attore e cabarettista da sempre vicino alle problematiche che affliggono i bimbi malati di tumore. A presiedere l’associazione “Terra dei Cuori è la cronista anticamorra Marilena Natale da anni ...

