Sofia Goggia, la mamma della Brignone al veleno: "Egocentrica, suo infortunio non grave" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sofia Goggia è molto Egocentrica. Il suo infortunio ? Non era così grave". Non le manda a dire Maria Rosa Quario , detta ' Ninna ', ex sciatrice e mamma di Federica Brignone , che in un'intervista a ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è molto. Il suo? Non era così". Non le manda a dire Maria Rosa Quario , detta ' Ninna ', ex sciatrice edi Federica, che in un'intervista a ...

Advertising

Coninews : ? SOFIA E NADIA DA SOGNOOOO ? La discesa olimpica di #Beijing2022 si tinge d'azzurro con l'ARGENTO ?? di Sofia… - ItaliaTeam_it : ????????, ????????????. ?? Prova MAIUSCOLA, Sofia Goggia è ancora sul podio olimpico! #ItaliaTeam | #Beijing2022 |… - Eurosport_IT : In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avre… - Manudaprato : RT @Coninews: Sofia e Armin. Fuoriclasse olimpici, fuoriclasse #ItaliaTeam. ???? #Beijing2022 #Goggia #Zoeggeler @Fisiofficial - infoitsport : Argento a Pechino nello sci, «Grandissima Sofia Goggia» -