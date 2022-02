Serie B | Benevento | Brescia | Frosinone e Lecce in campo LIVE

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiude oggi la 23esima giornata diB: ilcerca ad Alessandria i punti necessari per scavalcare la Cremonese in testa alla classifica,...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Benevento

...marcatori dellaB sono tutti e due del Lecce e cioè Strefezza e Coda rispettivamente a 10 e 9 reti. A 9 c'è pure Corazza che gioca proprio con l'Alessandria, oltre a Lapadula dele De ...Diretta/ Lecce(risultato finale 1 - 1): giusto pari DIRETTAASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DIB La diretta tv della partitaAscoli sarà ...La partita Benevento – Ascoli del 16 febbraio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 23a giornata della Serie B BENEVENTO – Mercoledì ...... mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento sarà una sfida valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie B. Voglia di sognare per i sanniti che ...