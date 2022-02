Salerno | i vigili sequestrano una discarica di materiale edile su Corso Garibaldi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È unadi 20 m², utilizzata per ospitaredi risulta da un intervento di ristrutturazione edilizio quella sequestrata daiurbani diin pieno centro, su. Gli agenti di polizia urbana, guidati dal comandante Rosario Battipaglia, sono intervenuti su una segnalazione relativa all’abbandono di rifiuti in un’area di cantiere. L’ intervento, coordinato dal capitano Alaia sul posto ha accertato la presenza didi risulta miscelato a rifiuti vari di natura urbana, derivante da lavori di riqualificazione energetica ad uno stabile situato in pieno centro a. Il responsabile, nota impresa, è stato deferito all A.G. per ...

