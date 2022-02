Roma | il punto sul rinnovo di un top | avete letto?

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa ilsulla situazione contrattuale di Henrik Mkhitaryan. L’armeno è in scadenza a giugno 2023 dopo aver rinnovato per un solo anno la stagione passata. Secondo il quotidiano ogni discorso su un eventuale prolungamento di contratto è però da rimandare a maggio. Josè Mourinho non disdegnerebbe una permanenza dell’ex Arsenal, ma solo alle giuste condizioni. L’età non più giovanissima del giocatore fa si infatti che lanon sia disposta a spendere troppo per il suo ingaggio e, se non si dovesse trovare un compromesso da qui all’estate, potrebbe essere addio.