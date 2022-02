Ricerca | Draghi | ' difenderla da pulsioni antiscientifiche | Covid ne ha mostrato centralità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "La pandemia ha riproposto ladella scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senzanon può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso". Così il premier Mario, intervenendo ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita. "Ma la scienza non è soltanto una somma di scoperte - ha proseguito il presidente del Consiglio -. È soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili. E che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità ...