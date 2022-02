Referendum: bocciato anche il quesito sulla cannabis (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo aver bocciato il quesito sull'eutanasia, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile anche quello sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis. Il presidente del Corte, Amato: «Faceva riferimento anche a droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo averilsull'eutanasia, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibilequellodepenalizzazione della coltivazione della. Il presidente del Corte, Amato: «Faceva riferimentoa droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali»

Advertising

LucaBizzarri : Nello stesso giorno in cui viene bocciato un referendum su una pianta c’è chi sostiene che la sostanza che fa più m… - wireditalia : La Corte costituzionale ha bocciato il referendum sulla #cannabislegale Come per l'eutanasia, anche nel caso del… - ilpost : Ep. 184 – Il referendum bocciato sull’eutanasia e le altre storie di oggi - BrunoMaggi : RT @tanzmax: Una vergogna inaudita Dopo l’eutanasia bocciato anche il referendum sulla cannabis - _giorgiadamico_ : RT @Simo_Cardellini: E pure il #Referendum sulla #CannabisLegale è stato bocciato, non c'è niente da fare sto Paese il progresso non lo vuo… -