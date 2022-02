Recensione OlliOlli World | lo skateboard più divertente che mai

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Personalizzate il vostro outfit come meglio preferite, prendete la vostra tavola dae preparatevi a fare i trick più assurdi che vi possano venire in mente: nelladi oggi ci avventureremo nei meandri di Radlandia per analizzare tutte le caratteristiche di, così da avere un’idea più precisa di che cosa ci aspetta Come ben pochi sapranno, quando parliamo dici riferiamo al terzo capitolo di una serie iniziata nel lontano 2014: la serie diindie sviluppata da Roll7 ha saputo infatti, negli anni, ritagliarsi una nicchia di fan, appassionati dall’alto livello di sfida di questi giochi trial and error. Dopo il secondo capitolo uscito nel 2015, abbiamo dovuto aspettare ben 7 anni per quello successivo. ...

Private Division e Roll7 sono orgogliosi di annunciare che OlliOlli World è ora disponibile in formato digitale per Nintendo SwitchTM, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC ...OlliOlli World è un videogioco sportivo che ha fatto il suo debutto su PC (compreso Steam) e Console (PlayStation 4 e PlayStation 5; Xbox One e Xbox serie S/X; Nintendo Switch) il giorno 8 febbraio;